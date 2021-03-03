أخبار البورصة اليوم الأربعاء 3-3-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 3-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.842 مليار جنيه.

إيقاف تداول 71 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 71 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الأهلي للتنمية والاستثمار، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مصر للأسواق الحرة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المصرية للدواجن، الدلتا للسكر، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الأهرام للطباعة والتغليف، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية مصر للدواجن، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، العربية للمحابس.

كما ارتفعت أسهم؛ الدولية للمحاصيل الزراعية، الكابلات الكهربائية المصرية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، العامة لصناعة الورق-راكتا، دلتا للإنشاء والتعمير، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العربية لحليج الأقطان، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، القناة للتوكيلات الملاحية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، راية القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، ليسيكو مصر، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ مينا للاستثمار السياحي والعقاري، التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، دايس للملابس الجاهزة، المنصورة للدواجن، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العربية للصناعات الهندسية، العالمية للاستثمار والتنمية، المجموعة المصرية العقارية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أوراسكوم المالية القابضة، رمكو لإنشاء القرى السياحية، جلاكسو سميثكلاين، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، غاز مصر، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، اسيك للتعدين-اسكوم، العامة لمنتجات الخزف والصيني، بنك الكويت الوطني-مصر، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها.

البورصة تخسر 9.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.842 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 678.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.32%، والعرب على 5.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 33.1 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 44.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 888.9 ألف جنيه، 56 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68%، ليغلق عند مستوى 11393 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 2238 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 13933 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4387 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.47% ليغلق عند مستوى 2190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.68% ليغلق عند مستوى 3203 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 1413 نقطة.

وصعدت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 156 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الدلتا للسكر، 6.7 مليون سهم، 4.6 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الأهرام للطباعة والتغليف 120 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2000 سهم، كما باع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 5364 سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 100 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المجموعة المصرية العقارية 2 مليون سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 150 ألف سهم.

الدلتا للسكر أعلنت شركة الدلتا للسكر، بيع هيئة الأوقاف المصرية 2.5 مليون سهم بسعر 12.11 جنيه بقيمة إجمالية 30.3 مليون جنيه، لتنخفض مساهمته بالشركة من 5.37% إلى 2.11%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.

شركة سيدي كرير أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، اجتماع مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، وتضمن جدول أعماله الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة وعرض جدول الأعمال واقتراح توزيع الأرباح، وإرجاء العرض المقدم من شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات بشأن طلبها نقل ملكية رخصة مشروع البولي بروبلين المملوكة لشركة سيدبك إليها والانضمام لمستثمري شركة البحر الأحمر بنسبة 5%.

مجموعة طلعت مصطفى أعلنت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، لاعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وبلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في 31 ديسمبر لعام 2020 مبلغ وقدره 50.7 مليار جنيه مقابل 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والناتجة عن الاستثمار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، مما يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية، وسيتم إثبات هذه الرصيد من الوحدات المباعة كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات وفقاً للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من 2021 حتى 2024.

أضافت المجموعة، أنها حققت إيرادات إجمالية بلغت 14.087 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بمبلغ 11.743 مليار جنيه إيرادات محققة خلال عام 2019 بنسبة نمو 20%، مرجعة ارتفاع بصورة أساسية إلى قيمة الصفقة البالغة 4 مليارات جنيه تقريباً، والناتجة عن التحالف الاستراتيجية مع كل من بنكا الأهلي المصري ومصر لتطوير 341 ألف متر مربع من الأراضي الواقعة في مدينتي الرحاب ومدينتي، والتي مكنت المجموعة من استيعاب أثر الانخفاض في الإيرادات المحققة من النشاط الفندقي عن الآثار الناتجة عن جائحة كوفيد-19، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ 1.671 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 1.872 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى، مبيعات عقارية بلغت حوالي 16.6 مليار جنيه، رغم أثر الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بدءاً من شهر مارس والإجراءات المرتبطة به قد أثرت على تحركات وتعاملات العملاء.