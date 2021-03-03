أحمد زكى: جامعة القناة تشارك فى تطوير قرى "حياة كريمة" بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه شارك اليوم اجتماع فى المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، أن المجلس ناقش مشاركة الجامعات المصرية فى تفعيل مبادرة حياة كريمة خلال عام 2021، لجميع القرى و51 مركزا كمرحلة أولى على أن تكون المشاركة تشمل قوافل مجمعة "طبية، بيطرية، زراعية، خدمة اجتماعية، توعية" بالمشاريع القومية من خلال كليات الآداب والتجارة والإعلام، محو أمية من خلال الكليات التربوية والكليات النظرية بالتنسيق مع هيئه تعليم الكبار، دور كلية الهندسة فى تطوير العشوائيات.

وتابع المجلس جهود الجامعات بشأن تفعيل المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا "حياه كريمة" لرفع مستوى معيشة المواطن وقرى الريف المصرى بتوزيع القوافل الطبية وغيرها للجامعات فى هذه المناطق.

كما تم متابعة إعداد خطة الجامعات ومقترحاتها بشأن تشكيل مجموعه عمل من شباب خريجى الجامعات لبلورة تصور محدد لصياغة حمله تسويقية واسعة "داخليًا وخارجيًا"، للمنتجات التراثية والحرفية "الأثاث، الأقطان، النسيج اليدوي، منتجات العسل".