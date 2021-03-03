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أبو الغيط: التحديات الحالية بالمنطقة العربية تقتضى التضامن ووحدة الصف

الأربعاء، 03 مارس 2021 02:19 م
أبو الغيط: التحديات الحالية بالمنطقة العربية تقتضى التضامن ووحدة الصف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب محمد عبد العظيم

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قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التحديات الحالية بالمنطقة العربية تقتضي التضامن ووحدة الصف، لافتا إلى أنه تم رصد حملة حوثية ممنهجة للتصعيد فى اليمن، ويجب أن تكون هناك محادثات جادة تضم جميع الأطراف باليمن من أجل التوصل إلى حل للأزمة اليمنية.

 

وأضاف خلال كلمته فى أعمال الدورة العادية لجامعة الدول العربية: "ندين الهجمات الإرهابية الحوثية على أراضى المملكة العربية السعودية.. والتصعيد الحوثى بدعم إيرانى يستخدم اليمن كورقة ضغط على حساب الأزمة الإنسانية فى البلاد".

 

وتابع "أبو الغيط": "سوريا تشهد استمرار الأزمة، فى ظل جمود في مسار الحل السياسى"، مشددا على أنها فى حاجة ماسة لحوار فعال والحل السياسى، ولا ينبغى أن يكون العرب بعيدين عن هذا الحل، خاصة أن أبناء الشعب السورى يدفعون ثمن التدخلات الخارجية.

 

وقال "أبو الغيط": "نرحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا تمهيدا لعقد الانتخابات، وندعو لاستكمال المرحلة بعقد الانتخابات الليبية في ديسمبر القادم، مشددا على أن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وإنهاء تهديد المليشيات والجماعات المسلحة، يساهم فى تحقيق التوافق المطلوب ونطالب بتشكيل حكومة كفاءات لخروج من الأزمة الحالية.


جامعة الدول العربية

احمد ابو الغيط

الجامعة العربية

سوريا

ليبيا

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