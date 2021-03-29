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مسؤول ليبى: انتهاء مهمة اللجنة العسكرية فى الطريق الساحلى ونستعد لافتتاحه

الإثنين، 29 مارس 2021 05:09 م
مسؤول ليبى: انتهاء مهمة اللجنة العسكرية فى الطريق الساحلى ونستعد لافتتاحه الجيش الليبى
كتب : أحمد جمعة

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قال عضو اللجنة الفرعية باللجنة العسكرية الليبية (5+5)، عميد محمد الترجمان، إن اللجنة أنهت مهمتها وقدمت تقريرها كاملا من الطرفين، في انتظار انتهاء لجنة الترتيبات الأمنية واجتماع اللجنة العسكرية، تمهيدا لفتح الطريق الساحلي.

 

وأوضح الترجمان، في بيان لإدارة الشؤون المعنوية للجيش الليبي في طرابلس - نقلتها بوابة الوسط - أن "فريقنا عمل على تنظيف المنطقة الممتدة من بوقرين، حتى بويرات الحسون على مسار الطريق الساحلى فقط، بمسافة 200 متر على جانبى الطريق."

 

ولفت إلى حادثة انفجار لغم في الرعاة الليبيين أمس، والتي وقعت بمحاذاة طريق النهر في منطقة الزكير، بمسافة تصل إلى 12 كيلومترا.

 

وأضاف أن المنطقة الممتدة من شرق الوشكة حتى منطقة الـ30 المحاذية للطريق الساحلي، بمسافة 10 إلى 15 كم هي منطقة غير آمنة، موضحا أن هذه المنطقة سجلت عدة حوادث وأسفرت عن وفيات وجرحى وإصابات متفاوتة، وتقع ضمن اختصاص "الطرف المقابل"، على حد تعبيره.


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