اليوم السابع
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كاميرات المراقبة تفضح اللص أثناء سرقة محل تجارى فى البدرشين

الإثنين، 29 مارس 2021 12:00 ص
كاميرات المراقبة تفضح اللص أثناء سرقة محل تجارى فى البدرشين سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سرق مجهول محتويات محل تجاري، بإحدى القرى في البدرشين، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض محل تجاري للسرقة على يد مجهول، وذكر مالك المحل أن المتهم تمكن من الدخول بواسطة كسر الباب، واستولى على محتويات من المحل وفر هاربا.

وتبين من خلال الفحص أن كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، رصدت المتهم أثناء ارتكابه السرقة، إلا أنه كان يخفي وجهه، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم وضبطه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


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