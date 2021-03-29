قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بنى سويف.. اليوم

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائى عن عدد من المُغذّيات العُمومية بمدينة بنى سويف، وذلك على مدار 3 أيام هى :"الإثنين والأربعاء 29 و31 مارس الجارى والخميس 1 أبريل القادم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية ببعض المغذيات، مما يترتب عليه فصل الخدمة عن عدد من المناطق والأحياء التى تعتمد على تلك المغذيات.

وأنه من المقرر فصل التيار الكهربائى اليوم الإثنين ، عن مناطق "مديرية الصحة ، مديرية الطرق ، مستشفى الصدر ، هيئة الطرق ، الرواد ، الكورنيش ، خلف مطحن بوهلر، منطقة الزهور ، المدرسة الفكرية ، ثلاجة العجوز" .

فيما يتم فصل الخدمة يوم الأربعاء 31 مارس عن مناطق "عبد السلام عارف ، السلخانة ، هوايكو ، حوض الدلالة" .

كما يتم قطع التيار الكهربائى يوم الخميس1 أبريل ، عن مناطق "السادات ، الميكرويف ، برج رنين ، القنادلة ، نادى المهندسين ، نادى القضاة"، وذلك بداية من الساعة 8 صباحاً حتى 12 ظهراً ، على مدار الأيام الثلاثة المذكورة ، وبحسب الترتيب المُوضح عالية .

ويتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة ، فإنه بناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة .