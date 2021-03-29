طالب بجامعة الإسكندرية يفوز بـ3 ميداليات ذهبية بالبطولة العربية للقوة البدنية

الإسكندرية - أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة للتعليم، الطالب عمر أشرف محمد، بالفرقه الرابعة بكلية التربية، لفوزه بثلاث ميداليات ذهبية، والمركز الأول فى البطولة العربية الثانية للقوة البدنية المقامة بالقاهرة، فى الفترة من 20/3/2021 إلى 24/3/2021، بمشاركة ثمانى دول عربية، وذلك تحت سن 23 سنة، فى وزن 82.5 كجم، وذلك لمجموع رفعات 657.5 كجم.

وأشار الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة التدريب المستمر والإعداد الجيد من قبل إدارة رعاية الشباب بالجامعة.