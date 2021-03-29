ضبط المتهم بالتعدى على زوجته بالإسكندرية بسبب خلافات زوجية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن التعدى على إحدى السيدات بالضرب وإحداث إصابتها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تداول 3 منشورات على إحدى الصفحات لطبيبة بإحدى المستشفيات بالدقهلية، إدعت فيها صاحبة الصفحة دخول إحدى السيدات للمستشفى محل عملها مصابة بجروح قطعية بالوجه نتيجة تعدى زوجها وأهليته عليها بالضرب وإحداث إصابات بها، كما إدعت وفاة السيدة المشار إليها وإختفاء جثتها من المستشفى.

وبالفحص وبالتنسيق مع المستشفى تبين عدم صحة الواقعة وعدم ورود أية بلاغات فى ذات المضمون، وبإجراء التحريات تبين أن حقيقة الواقعة أنه بتاريخ 26 الجارى قام أحد الأشخاص "سائق تاكسى" بالتعدى على زوجته بالضرب بسبب خلافات زوجية وإحداث إصابتها ونقلها لإحدى المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، ومازالت محجوزة بها، وأنه قد تم ضبط المتهم، وعرضه على جهات التحقيق، وتكثيف الجهود لضبط القائم على إدارة الصفحة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.