ضبط المتهمين بالنصب على راغبي السفر للخارج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط صاحب شركة بالقاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام (صاحب شركة لإلحاق العمالة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة – له معلومات جنائية)، بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المتهم المشار إليه وبحوزته ( 11 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة "غير مقيدين بالدفاتر الخاصة بالشركة") ، وبمواجهته إعترف بإدارة الشركة بقصد النصب والإحتيال على المواطنين ، كما أمكن التوصل إلى أحد المجنى عليهم (مقيمة بمحافظة الشرقية) وبإستدعائها إتهمته بالإستيلاء منها على مبلغ مالى عقب إيهامها بقدرته على توفير فرصة عمل لها بإحدى الدول الأجنبية .

وفي سياق متصل، تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تسفيره لإحدى الدول الأجنية للعمل بها .

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا) بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعماً توفير فرص عمل لهم ، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكى بزعم تسفيره لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل له بها ، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه ، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول علي أموالهم .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.