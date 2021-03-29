اليوم السابع
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خلافات زوجية وراء اختفاء سيدة وإعادتها لأسرتها

الإثنين، 29 مارس 2021 03:41 ص
خلافات زوجية وراء اختفاء سيدة وإعادتها لأسرتها الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

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أفاد مصدر أمنى بشأن ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من مقطع فيديو تضمن استغاثة أهالى إحدى السيدات بدعوى تعرضها للاختطاف وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبل رجال الأمن لإعادتها، أنه تبين بالفحصن، أنه سبق وقام زوج المذكورة بالتبليغ بغيابها عن المنزل دون اتهام أحد".

وتابع المصدر، "ومن خلال تكثيف الجهود تم تحديد مكان المذكورة، وتبين أنها تركت منزلها بمحض إرادتها بسبب الخلافات الزوجية، وتم إعادتها لأهليتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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