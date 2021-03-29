تنفيذ 1262 حكما قضائيا وضبط 33 قطعة سلاح و70 طلقة بحملة أمنية في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية، وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها حيث تم ضبط 33 قطعة و70 طلقة، وتنفيذ 1262 حكما قضائيا.

ترأس الحملة اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، أشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وقد أسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة عن ضبط 3 بندقية الية عيار 7.62×39 و "50" طلقة عيار من ذات العيار، 7 بندقية خرطوش عيار 12، و13 فرد روسي محلي الصنع و2 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع و"20" طلقة عيار 9 مم "خزينه لطبنجة عيار 9 مم، و8 قطع سلاح أبيض بإجمالى 33 قطعة و70 طلقة، وتنفيذ 1262 حكما قضائيا.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط "42" قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالي "75" جرام وميزان حساس ومبلغ مالي "750" جنية وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم قسم جرجا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه ،وضبط "12" لفافة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي "25" جرام ومبلغ مالي "150" جنية وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم مركز جرجا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

كما تم ضبط "28" لفافة لمادة الهروين المخدر يزنوا حوالي "30" جرام ومبلغ مالي "300" جنية وهاتف محمول حيازة عاطل ومقيم قسم أول سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وضبط لفافة لمادة الشابو المخدر تزن حوالي "1" جرام حيازة عامل ومقيم قسم جرجا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي

وأنهت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1262 " حكما، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية 446 مخالفة مرورية، فـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 95 مخالفة متنوعة.