تنبؤ الرى: أمطار خفيفة غدا على أقصى السواحل الشمالية الغربية

كتبت ـ أسماء نصار

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر العربية، إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة غدا على أقصى السواحل الشمالية الغربية.



و يسود اليوم طقس بارد نهارًا على مدن الساحل الشمالي، لطيف إلى مائل للبرودة على المناطق الداخلية من الشمال حتى شمال الصعيد، معتدل على وسط وجنوب الصعيد نهارًا، وبارد إلى شديد البرودة ليلًا.



وتتشكل السحب على مناطق شمال الجمهورية، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من مدن الساحل الشمالي الغربي ، كما تظهر بعض السحب المتوسطة على الجنوب الشرقي ، و الأجواء مشمسة إجمالًا فيما عدا ذلك.



وعن حركة الرياح فهى نشطة إلى قوية على البحر الأحمر والخليجين، نشطة على مناطق الصعيد و الوادي الجديد ويصحبها هبات قوية، مع إثارة للرمال بجنوب البلاد، وتكون معتدلة إلى نشطة بباقي الأنحاء.



أما عن حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدلًا و البحر الأحمر مضطرب و غير ملائم للأنشطة البحرية.



وتشكلت الشبورة في الصباح الباكر على مناطق محدودة من شمال البلاد ، كثيفة أحيانًا بوسط سيناء.





