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تأجيل جلسة محاكمة المحامين المتهمين بإهانة القضاء في المنيا إلى يونيو المقبل

الإثنين، 29 مارس 2021 01:56 م
تأجيل جلسة محاكمة المحامين المتهمين بإهانة القضاء في المنيا إلى يونيو المقبل جنايات المنيا - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، رئيس المحكمة، اليوم جلسة محاكمة 20 محاميا بمركز مغاغة شمال المنيا، والمتهمين بإهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضرابا ووقفة احتجاجية فى مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية، إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو المقبل للمرافعة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمحامين تهم إهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية فى مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية.

 


محكمة الجنايات

السلطة القضائية

اخبار المنيا

محافظة المنيا

قضيه المحامين بالمنيا

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