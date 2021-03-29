براءة داليا عبد الرحيم من تهمة سب "صاحب فيديوهات الرقص"

قضت محكمة جنح العجوزة بجلستها العلنية المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار محمد حسنين وأمانة سر محمد عبد الحكيم ببراءة الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم رئيس تحرير البوابة نيوز من تهمة سب وقذف صاحب فيديوهات الرقص التي انتشرت مؤخراً.

وكانت هيئة الدفاع الممثلة في يحيى الديسطي المستشار القانوني للبوابة نيوز والمستشار فايز ملك المحامي بالنقض وأحمد مختار المحامي قد طلبت البراءة- تأسيسًا على انتفاء جريمتي السب والقذف بركنيها المادي والمعنوي، وانتفاء القصد الجنائي، وعدم توافر ركن العلانية، بالإضافة لانتفاء قصد الإذاعة والتشهير مناط العقاب في الجريمة، وثبوت صحة الواقعة محل التجريم

وكان صاحب الدعوى، قد أقام دعوى سب وقذف حملت رقم 3963 لسنة 2021 جنح العجوزة اتهم فيها رئيس تحرير البوابة نيوز بالسب والقذف، قبل أن تسدل محكمة جنح العجوزة الستار على القضية اليوم، ببراءة داليا عبد الرحيم علي.