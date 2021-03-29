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انهيار جزئى بعقار طراز معمارى أخلاه حى السيدة زينب يناير الماضى

الإثنين، 29 مارس 2021 09:56 م
انهيار جزئى بعقار طراز معمارى أخلاه حى السيدة زينب يناير الماضى انهيار جزئى بالعقار
كتب سيد الخلفاوى

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شهد حى السيدة زينب جنوب القاهرة، انهيار جزئى بالعقار رقم 6 شارع جريدة السياسي المبتديان، وهو عقار قديم طراز معماري ، دون خسائر في الأرواح ولا الممتلكات، حيث أن الحي قام بإخلاء العقار منذ يناير الماضي.
 
وأخلت أجهزة الحى برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، العقار منذ يناير الماضى للخطورة، والمقرر أن يتم ندب لجنة فنية غدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على المارة والعقارات المجاورة.
 
وشهدت العاصمة منذ أيام انهيار عقار مكون من 10 أدوار بشارع الثلاجة المتفرع من جسر السويس بالسلام أول، بمنطقة تقسيم عمر بن الخطاب.
 
انهيار جزئى بالعقار
انهيار جزئى بالعقار
 
 

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