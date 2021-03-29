انطلاق حملة "أبواب الخير فى رمضان" لتوزيع 10 آلاف كرتونة غذاء بالمنيا.. صور

شهد اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، انطلاق المرحلة الأولى لحملة "أبواب الخير فى شهر رمضان المعظم"، التى ينظمها صندوق تحيا مصر، لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية و10 آلاف شنطة دواجن على القرى الأكثر احتياجا، تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم حيث ستتولى مؤسسة مصر الخير بالمحافظة أعمال التوزيع على القرى الأكثر احتياجا.
حضر إطلاق الحملة من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، وهدى على، ممثل فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا.
أكد المحافظ، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم جميع أبنائها وتقديم أوجه المساندة لجميع الفئات المستحقة، وخاصة دعم الأسر الأكثر احتياجا، وأشاد المحافظ بجهود صندوق تحيا مصر ودوره الرائد فى تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والمساعدة فى دعم الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة خاصة فى ظل الأزمة التى سببها فيروس كورونا.
وثمن المحافظ الجهود المشتركة بين الدولة من جهة ومؤسسات المجتمع المدنى من جهة أخرى، والتى تهدف للوصول للأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا أن انطلاق تلك القوافل يعد رسالة قوية للجميع، أن المصريين جميعا يعملون على قلب رجل واحد من أجل مصر والمصريين.
وسيتم توزيع 10 ألاف كرتونة مواد غذائية، تحتوى الواحدة على 10 كيلو من المواد الغذائية، بالإضافة إلى 10 ألاف شنطة دواجن وسيتم توزيعها فى 115 قرية بجميع مراكز المحافظة، وسيكون التوزيع عن طريق الجمعيات الأهلية فى القرى، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومراعاه الانتشار الجغرافى على مستوى المحافظة.
حملة أبواب الخير
مواد غذائية
جانب من الحملة
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