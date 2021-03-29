انطلاق حملة "أبواب الخير فى رمضان" لتوزيع 10 آلاف كرتونة غذاء بالمنيا.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

شهد اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، انطلاق المرحلة الأولى لحملة "أبواب الخير فى شهر رمضان المعظم"، التى ينظمها صندوق تحيا مصر، لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية و10 آلاف شنطة دواجن على القرى الأكثر احتياجا، تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم حيث ستتولى مؤسسة مصر الخير بالمحافظة أعمال التوزيع على القرى الأكثر احتياجا.

حضر إطلاق الحملة من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، وهدى على، ممثل فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا.

أكد المحافظ، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم جميع أبنائها وتقديم أوجه المساندة لجميع الفئات المستحقة، وخاصة دعم الأسر الأكثر احتياجا، وأشاد المحافظ بجهود صندوق تحيا مصر ودوره الرائد فى تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والمساعدة فى دعم الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة خاصة فى ظل الأزمة التى سببها فيروس كورونا.

وثمن المحافظ الجهود المشتركة بين الدولة من جهة ومؤسسات المجتمع المدنى من جهة أخرى، والتى تهدف للوصول للأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا أن انطلاق تلك القوافل يعد رسالة قوية للجميع، أن المصريين جميعا يعملون على قلب رجل واحد من أجل مصر والمصريين.

وسيتم توزيع 10 ألاف كرتونة مواد غذائية، تحتوى الواحدة على 10 كيلو من المواد الغذائية، بالإضافة إلى 10 ألاف شنطة دواجن وسيتم توزيعها فى 115 قرية بجميع مراكز المحافظة، وسيكون التوزيع عن طريق الجمعيات الأهلية فى القرى، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومراعاه الانتشار الجغرافى على مستوى المحافظة.



حملة أبواب الخير



مواد غذائية

جانب من الحملة