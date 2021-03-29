اليوم السابع
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انطلاق الملتقى الثقافى اليوم لطلاب جامعات الصعيد لتعميق الانتماء الوطنى

الإثنين، 29 مارس 2021 05:00 ص
انطلاق الملتقى الثقافى اليوم لطلاب جامعات الصعيد لتعميق الانتماء الوطنى الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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قال الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، إنه سيتم افتتاح الملتفى الثقافي لجميع جامعات الصعيد ويقام فى جامعة جنوب الوادى اليوم الأثنين 29 مارس ويستمر حتى 1 أبريل، ويشارك به 9 جامعات بواقع 15 طالبا من كل جامعة، بالإضافة إلى طاقم الاشراف.
 
وأضاف الدكتور طايع عبد اللطيف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الملتقى سيناقش القيم الوطنية وتعزيز الهوية المصرية، بالإضافة إلى استعراض إنجازات الدولة المصرية وذلك بهدف قيم الانتماء الوطنى لدى طلاب الجامعات وذلك ضمن خطة الوزارة تفعيل الاهتمام بالجانب الثقافي للطلاب وتنمية الهوية والروح الوطنية والتراث.
 
وذكر مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، أن الملتقى يناقش عدة موضوعات فكرية وثقافية؛ تتضمن الهوية الوطنية، ودور التراث في تعزيزها وحمايتها، وتعميق الانتماء الوطني، ودور الدولة في تعميق الانتماء لدى شباب الجامعات، وكذلك فتح حوار ثقافي عن التحديات التي تواجه الوطن داخليًّا وخارجيًّا، وسبل مواجهتها ، وبحث أوراق العمل المقدمة منهم.
 
واستطرد الدكتور طايع عبد اللطيف، أنه سيتم مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال فعاليا الملتقى، وذلك فى سبيل الحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين فى الملتقى الثقافي، بداية من التشديد على ارتداء الكمامة الطبية وكذلك مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى خلال فعاليات الملتقى للوقاية من فيروس كورونا. 
 

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