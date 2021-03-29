الهند تحتفل بمهرجان "هولى".. ووزير الخارجية البريطانى يهنئهم: عام سعيد

ريهام عبد الله

قدم دومينيك راب، وزير الخارجية البريطانى، التهنئة للهنود المحتفلين بمهرجان هولى الهندوسى، مشيرا إلى أهمية العلاقات بين الهند والمملكة المتحدة، قائلا :"سنعمل معًا بشكل وثيق لمعالجة التحديات العالمية، مثل كوفيد 19، وتغير المناخ".

وقال وزير الخارجية البريطانى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"أتمنى للجميع في الهند وحول العالم هولى 2021 سعيد، بينما نعزز الشراكة التى لا غنى عنها بين المملكة المتحدة والهند، سنعمل معًا بشكل وثيق لمعالجة التحديات العالمية مثل كوفيد 19 وتغير المناخ".



دومينيك راب

وتحتفل الهند بعيد هولي، وهو مهرجان الربيع للألوان، والذى تتم إقامته كل عام مع نهاية فصل الشتاء والاستعداد لاستقبال الربيع، ويقوم العمال الهنود في مختلف أرجاء البلاد بتجهيز المساحيق الملونة لاستخدامها خلال مهرجان الألوان.

احتفال الهنود بمهرجان هولى