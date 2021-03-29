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المدارس تطالب طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحان

الإثنين، 29 مارس 2021 03:30 ص
المدارس تطالب طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحان وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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طالبت المدارس الثانوى من طلاب الثانوية العامة غير المسجلين لاستمارة التقدم للامتحانات بضرورة الانتهاء منها قبل غلق باب التسجيل المقرر لها 25 مارس الجارى، حيث ناشدت المدارس طلابها بضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية فورا حتى يتم حصر الطلاب المتقدمين الامتحانات وتشعيبهم وإرسال الإحصائيات إلى وزارة التربية والتعليم فى إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة المقرر لها يوليو المقبل.

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إجراء وعقد 3 اختبارات إلكترونية تجريبية للطلاب فى أبريل ومايو ويونيو قبل عقد الامتحان الأساسى فى يوليو 2021.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم وجود علاقة بين امتحانات الثانوية العامة وسنوات النقل، مطالبا بعدم الإسقاط عليها "لأنها مختلفة تماما عن ما يتم للصفين الأول والثانى الثانوى وأن امتحانات الثانوية العامة إلكترونية فى المدارس بالتابلت وبالكتاب والمراجع المتوفرة على الجهاز، ولكن لن يمكن الدخول إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان".

 


التربية والتعليم

استمارة الثانوية العامة

تسجيل استمارة الثانوية العامة

اخبار مصر

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