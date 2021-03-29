المؤبد على عاطل وسيدة وبراءة اثنين آخرين في اتهامهم بقتل شاب في دمنهور

البحيرة - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار جمال طوسون رئيس المحكمة، وعضو اليمين المستشار شريف عبد الوارث فارس، وعضو الشمال المستشار محمد حسين المر، بالمؤبد لعاطل وسيدة وبراءة اثنين آخرين فى قضية قتل شاب بقرية قراقص التابعة لمركز دمنهور.

وحكمت المحكمة بالمؤبد على كل من «حسام خ م ف»، «عائشة ا س ح»، وبراءة كل من «خالد م ع ف»، «عبد الفتاح م ع ف»، لقتلهم الشاب «عمر م ف ا» 19 سنة، لخلافات بينهما.

بدأت الواقعة عندما تلقى أمن البحيرة إخطارا بالعثور على جثة الشاب «عمر»، انتقل على الفور المقدم احمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز دمنهور حينا ذاك لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن وراء الجريمة المتهمين.

وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة واحيلوا الى محكمة جنايات دمنهور التى حكمت بالمؤبد لاثنين منهم وبراءة اثنين اخرين.