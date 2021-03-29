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الفريق الفائز بالمركز الأول بمسابقة الروبوتات بمصر 2021 يحكى رحلة النجاح.. فيديو لايف

الإثنين، 29 مارس 2021 04:02 م
الفريق الفائز بالمركز الأول بمسابقة الروبوتات بمصر 2021 يحكى رحلة النجاح.. فيديو لايف الربوت يساعد الأطباء فى دعم المرضى
الدقهلية – شريف الديب

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً من كلية الهندسة فى جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية ، مع الفريق الفائز بالمركز الأولى بمسابقة الروبوت الطبى أو المساعد للطبيب ، وذلك على مستوى الجمهورية .

قال حسام مجدى بلحة مدرس مساعد بكلية الهندية والمشرف على المشروع ، إن الفريق قام بعمل روبوت اسمه "بايومكس" مسئول عن عمل عدة وظائف كمحاولة أولية لمساعدة النظام مع الأطباء بعيدا عن التلامس مع المرضى خلال ظروف أزمة كورونا.

وأضاف حسام مجدى بلحة مدرس مساعد بكلية الهندية والمشرف على المشروع، أن الروبوت يشعر بالبيانات الأساسية مثل درجة الحرارة ونسبة السكر الخاصة بالمريض دون تلامس، وقوم بتحليلها لعرضها على الطبيب الذى يعتمد عليه فى قراره، فهو يساعد الدكتور ليس بديلاً عنه.

فيما قالت هدير دياب قائدة المشروع، أن الروبوت يقوم بعمل تشخيص للأعراض عن طريق الذكاء الإصطناعى، كما يعمل فى قسم الأشعة خصوصاً سرطان الثدي، فيقوم بعمل أشعة "ماموجرام" ويقوم بتشخيصها بناءاً على أكثر من قرار من الطبيب، وقال عبد الحميد سمير عضو بالفريق، أنهم قاموا بعمل نظام لسحب المؤشرات الحيوية للمريض لربطها بالأعراض عبر سيستم لزيادة دقة التشخيص، وتم عمل ويب سايت للمشروع والروبوت.


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