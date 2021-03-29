اليوم السابع
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الصحة الجزائرية تعلن عدم تسجيل أي إصابات بكورونا في 28 ولاية

الإثنين، 29 مارس 2021 07:10 ص
الصحة الجزائرية تعلن عدم تسجيل أي إصابات بكورونا في 28 ولاية وفاة بفيروس كورونا
وكالات

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كشفت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الأحد، ان 28 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفق ما ذكر موقع تلفزيون النهار الجزائري.
 
وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 18 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت ولايتان أزيد من 10 حالات.
 
أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 19 مريضا على مستوى العناية المركزة.
 
والجدير بالذكر، أن الجزائر سجلت اليوم 86 إصابة جديدة، 3 حالات وفاة، و74 حالة شفاء.
 
ودعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي .

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