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السعودية تعرب عن تهنئتها البالغة بنجاح جهود مصر فى تعويم "إيفر جيفن"

الإثنين، 29 مارس 2021 07:48 م
السعودية تعرب عن تهنئتها البالغة بنجاح جهود مصر فى تعويم "إيفر جيفن" السعودية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعربت المملكة العربية السعودية عن تهنئتها البالغة بنجاح جهود جمهورية مصر العربية في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس. 

وأشارت وكالة الأنباء السعودية، إلى أن المملكة تثمن على وجه الخصوص قيادة الرئيس المصري لهذه الجهود في التعامل مع الحادث العرضي، والكفاءة العالية لأبناء جمهورية مصر الشقيقة وتفانيهم لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي.

وتجدد المملكة وقوفها ودعمها المستمر لمصر وجهودها الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسة الإمداد العالمية في قناة السويس.


السعوديه

تعويم السفينه

قناه السويس

ايفر جيفن

ايفر جرين

السفينة العالقة بقناة السويس

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