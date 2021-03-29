اليوم السابع
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الدقهلية تشكل لجنة دائمة لتطوير عشوائيات المنصورة وتضاعف فرق العمل

الإثنين، 29 مارس 2021 01:48 م
الدقهلية تشكل لجنة دائمة لتطوير عشوائيات المنصورة وتضاعف فرق العمل اجتماع محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، تشكيل لجنة دائمة من كافة الأجهزة التنفيذية المختصة للتواجد الميدانى بمواقع أعمال تطوير عشوائيات المنصورة فى سندوب وستوتة ، وذلك لمتابعة العمل وتذليل العقبات امام الشركة المنفذة.

ووجه مختار ، للشركة المنفذة ضرورة مضاعفة أعداد فرق العمل القائمة بتنفيذ المشروع بالمنطقتين وإلتزام الشركة بالبرنامج الزمنى والانتهاء من الأعمال وفقا للمواعيد المقررة ، عملا على راحة المواطنين.

وكلف المحافظ رئاسة حى غرب المنصورة بنقل بائعى سوق ستوتة مؤقتا بمنطقة خارج مواقع العمل للتيسير على الشركة المنفذة إنهاء أعمالها وعودتهم مرة آخرى بعد التنفيذ.

جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقده الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، لمتابعة التنفيذ للأعمال الجارية لتطوير العشوائيات بنطاق محافظة الدقهلية ، حيث استعرض المحافظ خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالجوانب الفنية لأعمال المشروع ، وما تم إنجازه فى كلا من منطقة سندوب بالمنصورة ، ومنطقة سوق ستوته بين " شوارع محمد فتحى - والجلاء- والسيد سليم الثانوية ، ووجه المحافظ لضرورة إزالة كافة المعوقات المتعلقة بقطاعات المرافق لإتمام الأعمال الجارية وسرعة التنفيذ للتطوير بمناطق المشروع .

حضر الاجتماع كلا من منال الغندور السكرتير العام المساعد، واللواء علاء أبو دنيا ، والوفد المرافق له من الشركة الوطنية القائمة على التنفيذ، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى ، والمهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان ، والمهندسة نهاد البلتاجى مدير عام إدارة العشوائيات بالمحافظة ومسئولى صندوق تطوير العشوائيات ، ومسئولى حى غرب وشرق المنصورة ، وممثلى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والكهرباء والتليفونات ومديروا العقود ، والشئون القانونية والمرافق، والتخطيط ، والشئون الهندسية ، والمتابعة بديوان عام المحافظة.


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