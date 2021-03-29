التعليم توضح تفاصيل تقييم الطلاب فى مواد المستوى الرفيع

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات مواد المجالات والامتحانات الخاصة بمواد المستوى الرفيع تعقد على مستوى المدرسة وتحت الإشراف المباشر مدير المدرسة، والطلاب الذين لم يسبق لهم أداء تلك الامتحانات قبل صدور القرار الخاص بتوقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملا، أما الطلاب الذين سبق لهم الامتحان في تلك المواد قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في مقررات الفصل الدراسى الثانى فقط.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2020، وذلك للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.





وأعلنت الوزارة مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021



اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021



مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل الموافق 2021



مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021



مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021



مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.



مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021



