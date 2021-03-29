إصابات كورونا العالمية تتجاوز 126.77 مليون والوفيات مليونان و904831

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد عن 126.77 مليون شخص إصيبوا بفيروس كورونا، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و904831.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 548935 30256491
البرازيل 310550 12490362
الهند 161552 11971624
روسيا 224671 4510744
فرنسا 94465 4508575
المملكة المتحدة 126573 4330030
إيطاليا 107636 3512453
إسبانيا 75010 3255324
تركيا 30923 3179115
ألمانيا 75860 2762538
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
العراق 14177 827157
الأردن 6472 582133
المغرب 8798 494358
لبنان 6013 455381
الإمارات 1477 453069
السعودية 6643 387794
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