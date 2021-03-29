إصابات كورونا العالمية تتجاوز 126.77 مليون والوفيات مليونان و904831

رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد عن 126.77 مليون شخص إصيبوا بفيروس كورونا، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و904831.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 548935 30256491

البرازيل 310550 12490362

الهند 161552 11971624

روسيا 224671 4510744

فرنسا 94465 4508575

المملكة المتحدة 126573 4330030

إيطاليا 107636 3512453

إسبانيا 75010 3255324

تركيا 30923 3179115

ألمانيا 75860 2762538

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

العراق 14177 827157

الأردن 6472 582133

المغرب 8798 494358

لبنان 6013 455381

الإمارات 1477 453069

السعودية 6643 387794