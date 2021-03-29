اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 126.77 مليون والوفيات مليونان و904831

الإثنين، 29 مارس 2021 04:10 ص
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 126.77 مليون والوفيات مليونان و904831 إصابات كورونا العالمية
رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد عن 126.77 مليون شخص إصيبوا بفيروس كورونا، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و904831.
   
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
 
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:    
    
 
الدول والمناطق    إجمالي الوفيات       عدد الإصابات المؤكدة
 
 الولايات المتحدة  548935               30256491
 البرازيل          310550               12490362
 الهند             161552               11971624
 روسيا             224671               4510744 
 فرنسا             94465                4508575
 المملكة المتحدة   126573               4330030
 إيطاليا           107636               3512453
 إسبانيا           75010                3255324
 تركيا             30923                3179115
 ألمانيا           75860                2762538
                      
 
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:   
    
 الدول وترتيبها       عدد الوفيات           عدد الإصابات
 
العراق  14177                      827157
 
الأردن 6472                    582133 
 
المغرب        8798                  494358
 
لبنان         6013                  455381 
 
الإمارات      1477                  453069
                     
السعودية      6643                  387794
 

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