اليوم السابع
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إحالة موجه علوم بالقليوبية للتحقيق لكتابة سؤال من مقرر شهر أبريل بامتحانات مارس

الإثنين، 29 مارس 2021 01:26 م
إحالة موجه علوم بالقليوبية للتحقيق لكتابة سؤال من مقرر شهر أبريل بامتحانات مارس ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، زيارة تفقدية لمدارس إدارة بنها بناء على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لمتابعة سير الامتحانات الشهرية واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس.

وخلال الجولة، تابع وكيل وزارة التعليم ، مدرسة أبو عبيده بن الجراح للتعليم الأساسي، ومدرسة جمال الدين الأفغاني بإدارة بنها التعليمية، حيث تفقد سير الامتحانات الشهرية واتباع الطلاب الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، وضرورة التباعد الاجتماعي والنظافة وخصوصا نظافة الحمامات والفصول والتهوية الجيدة والمناسبة داخل اللجان الامتحانية.

وأحال وكيل وزارة التعليم ، موجه أول العلوم للتحقيق لوجود سؤال من أسئلة العلوم من المقرر في شهر أبريل المقبل مع توزيع درجات السؤال على باقي الأسئلة، حيث طمأن أولياء الأمور، وشدد على التزام الطلاب بارتداء الكمامات داخل المدارس وجميع العاملين، كما وجه الشكر للجميع للالتزام الفعلي بالاجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدارس.

كما تفقد الملاعب وأكد على نظافتها والتخلص من أية عوائق تعيق الطلبة وتحافظ على أمن وسلامة المنشأة التعليمية ، كما اطمأن على حسن سير الامتحان بجميع المدارس وعدم وجود أي مشاكل باستثناء مشكلة واحدة وتم إحالتها فورا للتحقيق.


اخبار القليوبية

تعليم القليوبية

إحالة للتحقيق

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مدارس القليوبية

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