اليوم السابع
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إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بسرقة المحال التجارية والـ"توك توك" بالبدرشين

الإثنين، 29 مارس 2021 04:23 م
إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بسرقة المحال التجارية والـ"توك توك" بالبدرشين محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة عاطلين، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بسرقة المحلات التجارية، ومركبات التوك توك بالحوامدية، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء.

اعترف المتهمين بارتكاب 5 جرائم سرقة، وأرشدوا عن عميل لهما يشتري منهما المسروقات، تم القبض عليه. توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية، إلى تورط عاطلين في سرقة عددا من المحلات التجاري، ومركبات التوك توك.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض عليهما، وبحوزتهما سلاح ناري خرطوش، وطلقتين، وسلاح أبيض، ومقص حديدي، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 5 محلات ومركبات توك توك، وبيع المسروقات لعاطل تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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