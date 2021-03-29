أكثر من 50 مليون مشاهدة لأسبوع الموضة فى ميلانو على الإنترنت

فاطمة شوقى

حققت عروض أسبوع الموضة فى ميلانو الذى تم تنظيمه فى شهر فبراير الماضى أكثر من 50 مليون مشاهدة على شبكة الإنترنت وعلى القنوات الشريكة للغرفة الوطنية للموضة الإيطالية.

أعلنت ذلك الغرفة الوطنية للموضة الإيطالية، موضحة أن دار Kommersant للنشر قامت بتضخيم محتويات أسبوع ميلانو للموضة فى جميع أنحاء العالم، وبالتالى تغطية جميع المناطق الزمنية فى وقت واحد، وفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية.

حقق أسبوع الموضة فى ميلانو فى وسائل الإعلام المكتسبة (مطبوعة وعلى شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي) 18,9 مليون يورو، وفقا لتحليل مجموعة DMR.

وصرح رئيس الغرفة الوطنية للموضة الإيطالية، كارلو كاباسا: "نحن سعداء بأرقام أسبوع الموضة فى ميلانو، والذى شهد مشاركة العديد من أعضائنا، ووجود العلامات التجارية العالمية ودعم المواهب الناشئة، للتأكيد على أهمية أسبوع الموضة فى ميلانو، حتى فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها صناعتنا".