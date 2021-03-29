أسرة أوكرانية تشيد بالإجراءات الاحترازية فى مصر بعد قضاء إجازة بالغردقة

فور عودتها إلى بلادها بعد قضاء إجازتها مع أسرتها بمدينة الغردقة، أرسلت Elizaweta Bestrickaya من أوكرانيا على الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة البحر الأحمر، رسالة أشادت فيها بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى تطبقها مصر للوقاية من فيروس كورونا المستجد، معربة عن سعادتها بما لمسته من دقة وصرامة فى تطبيقها.

كما توجهت فى رسالتها بالشكر للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، على الجهد الذى تبذله الوزارة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة السائحين والعاملين بالقطاع السياحى، من خلال إصدار هذه الإجراءات الاحترازية وصرامة تطبيقها، مما جعل مصر وجهة سياحية آمنة، وأتاح لها الفرصة ولأسرتها لقضاء إجازتهم فى بيئة آمنة.

وتوجهت بالشكر أيضا للواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، على ما تقوم به المحافظة من إجراءات احترازية للحفاظ على صحة زوارها، وخلال الرسالة أشارت Elizaweta Bestrickaya إلى أنها وأسرتها يحرصون دائما على زيارة مدينة الغردقة منذ 18 عاما.

وتجدر الإشارة إلى أن السوق الأوكرانى يعد من أهم الأسواق السياحية بالنسبة للسياحة المصرية، إذ يعد من أولى الأسواق التى شهدت معدلات تدفق سياحى كبير إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها فى يوليو الماضى.