أخبار مصر.. نجاح جهود تعويم السفينة البنمية الجانحة EVER GIVEN

نشر اليوم السابع المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، نجاح جهود تعويم السفينة البنمية الجانحة EVER GIVEN فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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أسامة ربيع: نجاح جهود تعويم السفينة البنمية الجانحة EVER GIVEN .. فيديو

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN.

احتفالات وفرحة عمال الكراكات والقاطرات بتعويم السفينة الجانحة.. صور



سيطرت الاحتفالات والفرحة الهيسترية على عمال الكراكات والقاطرات التابعة لهيئة قناة السويس بعد نجاح جهودهم فى تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، حيث انتشرت مقاطع فيديو وصور عبر منصات التواصل الاجتماعى، توثق احتفالات عمال الكراكات والقاطرات.

"النواب" يوافق على تعريف المنطقة المحظورة للبناء على جانبى النهر بقانون الرى



وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعريف المنطقة المحظورة بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة والتى يحظر فيها البناء وتحدد بمساحة 30 مترا على جانبى النهر.

مجلس النواب يوافق على حظر زراعة الأرز فى غير المساحات والمناطق المحددة



وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 31 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والتى تحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة.

غدا شبورة واضطراب شديد فى الملاحة البحرية والصغرى بالقاهرة 11 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.





مهاب مميش: احتمال تعرض السفينة إيفر جيفن لبعض التلف فى الجزء الأمامى



أكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لهيئة قناة السويس، أن السفينة ايفر جيفن، التى تحمل العلم البنمى فى قناة السويس، قد تكون تعرضت لبعض التلف فى الجزء الأمامى نتيجة الاصطدام بحافة القناة.





قطع المياه غدا عن مركز ومدينة البدرشين والقرى التابعة لمدة 7 ساعات



أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين والقري التابعة لها لمدة 7 ساعات، اعتباراً من الساعة 8 مساء غد الثلاثاء إلي الساعة 4 صباحاً يوم الأربعاء القادم.





تحريك السفينة إيفير جيفن لمنطقة البحيرات تمهيدا لعودة الملاحة بالقناة



كشف موقع فيسيل فايندر المختص بمتابعة حركة السفن في قناة السويس عودة السفينة إلى وضعها الطبيعى في القناة بصورة كاملة بعد جهود السحب والقطر التي قامت بها هيئة قناة السويس.





أول صور لنجاح تحريك السفينة الجانحة باستخدام المحركات فى اتجاه منطقة البحيرات



نشرت هند فتحى المتحدث الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أول صور لبدء تحرك سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، إلى منطقة البحيرات تمهيدًا لاستئناف حركة الملاحة فى القناة.





بث مباشر.. السفينة الجانحة بقناة السويس تتحرك باتجاه منطقة البحيرات



قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً مساء اليوم الإثنين، لبدء أخذ سفينة الحاويات البنمية الجانحةEVER GIVEN، وضع الإستعداد بنجاح بعد إستجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، وبدأت السفينة فى إتخاذ إتجاه الإبحار رسمياً داخل قناة السويس.





السفينة الجانحة تبحر بسرعة 1.5 عقدة بتوجيه قاطرات قناة السويس.. فيديو وصور



بدأت سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، الإبحار بمحركاتها بسرعة 1.5 عقدة، وبتوجيه من قاطرات هيئة قناة السويس.

فرحة عارمة تكسو المجرى الملاحى لقناة السويس بعد تحريك السفينة الجانحة رسمياً.. المحركات المصرية تسحب السفينة بعد أيام من الجنوح.. الفرق الفنية ستتولى أعمال الكشف عليها.. ومميش: القناة الآن مفتوحة تماماً.. فيديو

الفرحة العارمة تكسو المجرى الملاحى لقناة السويس بعد تحريك السفينة الجانحة رسمياً.. المحركات المصرية تسحب السفينة البنمية بعد أيام من الجنوح إلى منطقة بحيرات الإسماعيلية.. الفريق أسامة ربيع: الفرق الفنية ستتولى أعمال الكشف والمتابعة للسفينة قبل السفر بشكل كامل.. ومميش: القناة الآن مفتوحة تماماً وأمامنا أسبوع للعودة إلى المعدلات الطبية للملاحة فى القناة بعد خروج السفن المحجوزة.





صحف عالمية بعد تعويم EVER GIVIN: من أكبر عمليات الإنقاذ فى التاريخ



واصلت الصحف العالمية إبرازها لحل أزمة السفينة الجانحة فى قناة السويس منذ أيام، ونجاح الجهود المصرية فى تعويمها، وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن عملية الإنقاذ التى تمت لتحريك السفينة الجانحة فى قناة السويس، تعد واحدة من أكبر العمليات وأكثرها كثافة فى التاريخ الحديث.





محمد صلاح وتريزيجيه وشريف يقودون هجوم المنتخب أمام جزر القمر



أعلن حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل منتخبنا لخوض مباراته ضد منتخب جزر القمر، فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.





الفريق أسامة ربيع: نشعر بالفخر بعد تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس



أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن نجاح جهود تعويم السفينة الجائحة فى قناة السويس، معلنا عن استئناف الملاحة فى القناة بداية من اليوم.