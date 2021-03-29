اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مارس 2021 09:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

آخر تطورات تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس بشكل جزئى.. فيديو لايف

الإثنين، 29 مارس 2021 08:39 ص
آخر تطورات تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس بشكل جزئى.. فيديو لايف السفينة الجانحة بقناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا لآخر التطورات الخاصة بسفينة الحاويات البنمية الجانحة  EVER GIVEN بالممر الملاحى لقناة السويس، والتي ترصد بدء التعويم بنجاح بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر، بعد الاستعانة بقاطرة هولندية و 10 قاطرات أخرى متواجدة بمحيط القناة، ونجحت في تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط، مع تقديم كافة الخدمات بأكمل وجه لكافة السفن المنتظرة بمحيط القناة انتظارا للعبور.   

وكان قد أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه من المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع إرتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى 2 متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي، موجها رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

 

 

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

قناة السويس

تعويم السفينة الجانحة

قاطرات

السفينة الجانحة

الفريق اسامه ربيع

هيئة قناة السويس

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الفريق أسامة ربيع: نجاح تعويم السفينة الجانحة EVER GIVEN بنسبة 80 %..صور

الإثنين، 29 مارس 2021 08:17 ص

قناة السويس: نجاح تعويم السفينة الجانحة بشكل جزئى وجار استكمال مناورات الشد ..صور

الإثنين، 29 مارس 2021 07:37 ص

هيئة قناة السويس تعقد مؤتمرا ظهر اليوم لمحاكاة أعمال تعويم السفينة الجانحة

الإثنين، 29 مارس 2021 03:40 ص

حملة لمقاطعة "برجر كينج" بعد سخريتها من أزمة السفينة الجانحة.. ومغردون: سفالة

الإثنين، 29 مارس 2021 02:31 ص

خبير نقل بحرى لـ"كلمة أخيرة": أتوقع انفراجة فى أزمة السفينة الجانحة خلال ساعات

الأحد، 28 مارس 2021 10:52 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة