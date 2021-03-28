اليوم السابع
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5 أنواع لليمين القانونية أمام هيئة المحكمة.. اعرف التفاصيل

الأحد، 28 مارس 2021 01:32 ص
5 أنواع لليمين القانونية أمام هيئة المحكمة.. اعرف التفاصيل محكمة-
كتب أحمد حسنى

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يوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية أهم أنواع اليمين، ومدى قانونية توجيه المحكمة لليمين دون طلب أحد الأطراف طبقاً للقانون.

 
يقول المحامى خالد محمد، إن لليمين أنواع مختلفة، وطبقاً لكل نوع يتحدد هل للمحكمة توجيه دون طلب أحد الأطراف من عدمه، طبقاً لنصوص القانون الذى يلتزم به الأطراف جميعاً،  وتنقسم لما يلى:.
 
1- اليمين الحاسمة: وهى التى يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع ولا يحق للمحكمة توجيهها
 
2- اليمين المتممة: وهى التى توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأى من الخصمين لتبنى على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ماتحكم به ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أى دليل
 
3- يمين الاستظهار: وهى التى توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن ادعى حقاً فى التركة وأثبته على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولابغيره من الميت بوجه من الوجوه ولا أبراه ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت مقابل هذا الحق رهن
 
4- يمين الاستحقاق: وهى اليمين التى توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن استحق المال وأثبت دعواه على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه
 
5- يمين الاستيثاق: وهى اليمين التى توجهها المحكمة من تلقاء نفسها للمشترى إذا أراد رد المبيع بعيب على أنه لم يرضى بالعيب صراحةً أودلالة
 
وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون حدد طرق توجيه هيئة المحكمة لليمين لأطراف النزاع، فبعض اليمين لا يجوز توجيهه دون طلب أحد الأطراف، والبعض الأخر يجوز توجيهه من هيئة المحكمة دون طلب من الأطراف المتنازعة للوصول للحقيقة الكاملة

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