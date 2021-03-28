اليوم السابع
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1245 فريقًا طبيًا لتطعيم 543 ألفًا و783 طفلاً ضد الشلل بكفر الشيخ.. صور

الأحد، 28 مارس 2021 04:20 م
1245 فريقًا طبيًا لتطعيم 543 ألفًا و783 طفلاً ضد الشلل بكفر الشيخ.. صور وكيل وزارة الصحة تتابع تطعيم لاطفال بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت المراكز الطبية والوحدات الصحية، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وتابعت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تطعيم الأطفال وتفقدت عددا من الوحدات الصحية والمستشفيات وتابعت الفرق التي تجوب القرى والمنازل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، والتي تستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021م .

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الحملة تستهدف تطعيم 543 ألف و783 طفلاً من عمر يوم وحتى 5سنوات بالمحافظة، ويتم تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين بالمحافظة، وذلك من خلال 1245 فريقاً طبياً، وتعمل الفرق وفق خطة عمل محددة تم التدريب عليها، كما يتم التطعيم من منزل لمنزل من خلال الفرق المتحركة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بالحملة.

وأوضحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، وتعمل الفرق خلال أيام الحملة من الساعة 8 صباحاً وحتى الـ 5 مساء، مؤكدة أن التطعيم آمن وبالمجان، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المكثفة لفرق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة كفر الشيخ .

متابعة اعمال التطعيم بالوحدات الصحية بكفر الشيخ
متابعة اعمال التطعيم بالوحدات الصحية بكفر الشيخ

 

متابعة اعمال الحملة بكفر الشيخ
متابعة اعمال الحملة بكفر الشيخ

 

وكيل وزارة الصحة تتابع تطعيم لاطفال بكفر الشيخ
وكيل وزارة الصحة تتابع تطعيم لاطفال بكفر الشيخ

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

صحة كفر الشيخ

شلل الأطفال

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