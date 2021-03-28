وفاة السفير عمرو رشدى.. ووزير الخارجية ناعيا: كان الفقيد مثالا للعمل الجاد

نعت وزارة الخارجية المصرية ببالغ الحزن وعمق الأسى السفير عمرو محمد رشدى الذى وافته المنية أمس.

وتقدم وزير الخارجية سامح شكرى وأعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وأصدقاءه وزملاءه الصبر والسلوان.

وأشارت الخارجية إلى أنه لطالما كان الفقيد مثالاً للعمل الجاد والتفاني ودماثة الخُلق، ولم يبخل بجهوده المخلصة طوال فترة عمله بديوان عام وزارة الخارجية وبعثاتنا الدبلوماسية بالخارج.