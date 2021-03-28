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مقتل شخصين فى نابولى الإيطالية بسبب ساعة يد

الأحد، 28 مارس 2021 01:00 ص
مقتل شخصين فى نابولى الإيطالية بسبب ساعة يد الشرطة الايطالية
كتب أحمد علوى

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طارد شاب إيطالي بسيارته رجلين سرقا منه ساعة يده وأوقعهما أرضا عن دراجتهما النارية، ثم صدمهما ما أدى إلى مقتلهما على الفور، حسب وسائل إعلام إيطالية يوم السبت.

وحصلت الواقعة مساء الجمعة بالقرب من نابولي جنوب إيطاليا، عندما أشهر رجلان على دراجة "سكوتر" مسدسا وهددا به رجلا كان يقود سيارته بهدف سرقة ساعته من ماركة "رولكس".

إلا أن الضحية البالغ 26 عاما ما لبث أن لاحقهما بعد السرقة في مطاردة عالية السرعة، وأوقع الدراجة الصغيرة بسيارته ثم صدم مهاجميه وقتلهما.

وترك الشاب سيارته بعد ذلك وسلم نفسه لعناصر الشرطة في مارانو في ضواحي نابولي، وأيد الشهود أقواله وفق ما ذكرت صحيفة "إل كورييري ديلا سيرا".

وكان اللصان البالغان 30 و40 عاما، من أصحاب السوابق المعروفين ولديهما سجل قضائي حافل.

وأشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن الشرطة عثرت في مكان الحادث على مسدس مسح رقمه التسلسلي إضافة إلى ساعة اليد المسروقة.

 


ايطاليا

الشرطة الايطالية

اخبار العالم

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