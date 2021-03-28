مشاركة 50 رائدة ريفية وتوعية 18 ألف و763 مواطنا بخطورة الختان بكفرالشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت قرى مراكز محافظة كفر الشيخ ، اليوم الأحد، حملة طرق الأبواب لتوعية أهالى القرى والمحافظة بخطورة ختان الإناث تحت شعار "احميها من الختان"، أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة فى 27 محافظة، وتنفذ من خلال فروع المجلس فى الفترة من 28 مارس حتى 30 مارس 2021 ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، بدعم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي ، رئيس المجلس القومى للمرأة ، بإشراف الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ ، بمشاركة 50 من الرائدات الريفيات ، لتوعية الحملة إلى التوعية بأضرار ختان الإناث وأثاره السلبية على صحة القناة النفسية والجسدية ، بحضور فريدة المزين ، وماجدة عمر ، وعفاف الجمل ، وإيمان بشت ، والدكتورة هبه عبدالحميد ، والدكتورة هالة نصر ، وهبه كيلانى ، وزينب بسيونى من الفرع ، كما شاركت المكرسة تاسونى يوانا.

وأكدت الدكتورة أمانى شاكر ، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ ، أن حملة طرق الأبواب "احميها من الختان" قد بدأت نشاطها فى اليوم الأحد ، الموافق 28 مارس، وتضمنت العديد من الأنشطة، بهدف توعية السيدات والأهالى فى المراكز والقرى والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة.

وأضافت شاكر استهدفت الحملة خلال اليوم الأول 5150 زيارة ، وذلك فى قرى المراكز المختلفة مستهدفين خلالها 9977سيدة 7682 رجل وعدد 10104 طفل ، ونقلت عضوات الفرع والرائدات الريفيات رسائل تتضمن توضيح رأى الدين فى ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذى الفتاة وأنه ليس من العبادات، كما سيتم توضيح رأى الطب والعقوبة المنصوص عليها فى القانون لكل من يشارك فى ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الأثار النفسية والصحية التى تتعرض لها الفتاه بسبب هذه الجريمة ، وتم استقبال عدد من الشكاوى والاستفسارات.



استجابة ربات البيوت بالمنازل بحملة التوعية



استمرار حملات التوعية



توعية الاهالي بالقرى بخطورة الختان



توعية الفيتات والسيدات بخطورة الختان



جانب من توعية الاهالي بخطورة الختان في قرى كفر الشيخ



حملات للتوعية بخطورة الختان بالقرى والاسواق بكفر الشيخ