مراجعة الأراضى الممنوحة للمستثمرين بعد انتهاء مدة السماح بالبناء عليها بالدقهلية

الدقهليه - شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد اجتماعا لأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وفى بداية الاجتماع قدم التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجدد من المستثمرين ، مؤكدا على ضرورة التعاون الكامل لخدمة المستثمرين.

وأكد محافظ الدقهلية ، على ضرورة مراعاة الأبعاد الاقتصادية للشباب والمستثمرين المتقدمين للحصول على قطع أرض بالمنطقة الصناعية لدعم الصناعة وتنمية وجذب الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، لكى تواكب الصناعات المصرية الصناعات العالمية ، لأن الصناعة تسهم بشكل كبير فى رفع اقتصاد الدول .

ووجه "مختار"، بضرورة عقد دورات تدريبية لشباب المستثمرين بالمجان لتوعيتهم بالطرق الصحيحة للحصول على قطع أرض بالمناطق الصناعية ، بالتعاون مع جمعية المستثمرين والمنطقة الصناعية بجمصة ، والإعلان عن تلك الدورات للمتقدمين لإقامة مشروعات بالمنطقة من خلال إدارة المنطقة الصناعية وصفحتها الرسمية ، وأيضا صفحة المحافظة.

وقرر الدكتور أيمن مختار، تشكيل لجنة لفحص ومراجعة الأراضى الممنوحة للمستثمرين التى انتهت المدة المسموحة لهم بالبناء ولم ينشئوا مصانع عليها والوقوف على الأسباب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وقرر محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة لإعداد كراسة الشروط الخاصة بالورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بجمصة وتحديد أسعار تلك الورش بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لجذب الشباب للصناعة .

وأشار مختار، الى ضرورة إنشاء منطقة حرة بالمحافظة حتى يكتمل مثلث الصناعة والتجارة والاستثمار بالدقهلية التى تحتوى على مناطق صناعية بكل من جمصة والعصافرة ومنطقة استثمارية بميت غمر ، حيث أن المنطقة الحرة يتم التعامل من خلالها بالعملات الأجنبية ، مما يسهم بشكل كبير فى رفع الاقتصاد الوطنى .

وخلال الاجتماع تم الموافقة على طرح 108 فدان امتداد المرحلة الثالثة والرابعة بالمنطقة الصناعية للمستثمرين ، وتم عرض الموقف التنفيذى لعملية الترفيق الجارية حاليا بهذه الأرض ، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من باقى الأعمال فى الأوقات الزمنية المحددة ، وأيضا خلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الموقف المالى للمنطقة الصناعية .

حضر الاجتماع اللواء عبدالقادر النورى السكرتير العام للمحافظة، والمهندسه سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان ، والمحاسب نادر محى مدير الإدارة العامة للاستثمار بالمحافظة، والمهندس أحمد محجوب مدير الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بجمصة، والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية ، وأعضاء مجلس الإدارة الجدد من المستثمرين الدكتور شريف الجبالى ، والدكتور رضا عبدالسميع ، والمحاسب عبدالحليم العواد .

جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين ، فى عام الصناعه .