اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مارس 2021 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

واتخاذ الإجراءات القانونية..

مراجعة الأراضى الممنوحة للمستثمرين بعد انتهاء مدة السماح بالبناء عليها بالدقهلية

الأحد، 28 مارس 2021 04:26 م
مراجعة الأراضى الممنوحة للمستثمرين بعد انتهاء مدة السماح بالبناء عليها بالدقهلية اجتماع محافظ الدقهلية
الدقهليه - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد اجتماعا لأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وفى بداية الاجتماع قدم التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجدد من المستثمرين ، مؤكدا على ضرورة التعاون الكامل لخدمة المستثمرين.

وأكد محافظ الدقهلية ، على ضرورة مراعاة الأبعاد الاقتصادية للشباب والمستثمرين المتقدمين للحصول على قطع أرض بالمنطقة الصناعية لدعم الصناعة وتنمية وجذب الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، لكى تواكب الصناعات المصرية الصناعات العالمية ، لأن الصناعة تسهم بشكل كبير فى رفع اقتصاد الدول  .

ووجه "مختار"، بضرورة عقد دورات تدريبية لشباب المستثمرين بالمجان لتوعيتهم بالطرق الصحيحة للحصول على قطع أرض بالمناطق الصناعية ، بالتعاون مع جمعية المستثمرين والمنطقة الصناعية بجمصة ، والإعلان عن تلك الدورات للمتقدمين لإقامة مشروعات بالمنطقة من خلال إدارة المنطقة الصناعية وصفحتها الرسمية ، وأيضا صفحة المحافظة.

وقرر الدكتور أيمن مختار، تشكيل لجنة لفحص ومراجعة الأراضى الممنوحة للمستثمرين التى انتهت المدة المسموحة لهم بالبناء ولم ينشئوا مصانع عليها والوقوف على الأسباب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وقرر محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة لإعداد كراسة الشروط الخاصة بالورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بجمصة وتحديد أسعار تلك الورش بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لجذب الشباب للصناعة .

وأشار مختار، الى ضرورة إنشاء منطقة حرة بالمحافظة حتى يكتمل مثلث الصناعة والتجارة والاستثمار بالدقهلية التى تحتوى على مناطق صناعية بكل من جمصة والعصافرة ومنطقة استثمارية بميت غمر ، حيث أن المنطقة الحرة يتم التعامل من خلالها بالعملات الأجنبية ، مما يسهم بشكل كبير فى رفع الاقتصاد الوطنى .

وخلال الاجتماع تم الموافقة على طرح 108 فدان امتداد المرحلة الثالثة والرابعة بالمنطقة الصناعية للمستثمرين ، وتم عرض الموقف التنفيذى لعملية الترفيق الجارية حاليا بهذه الأرض ، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من باقى الأعمال فى الأوقات الزمنية المحددة ، وأيضا خلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الموقف المالى للمنطقة الصناعية .

حضر الاجتماع اللواء عبدالقادر النورى السكرتير العام للمحافظة، والمهندسه سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان ، والمحاسب نادر محى مدير الإدارة العامة للاستثمار بالمحافظة، والمهندس أحمد محجوب مدير الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بجمصة، والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية ، وأعضاء مجلس الإدارة الجدد من المستثمرين الدكتور شريف الجبالى ، والدكتور رضا عبدالسميع ، والمحاسب عبدالحليم العواد  .

جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين ، فى عام الصناعه .

 

 

 


الدقهليه

محافظ الدقهليه

المنطقة الصناعية بجمصة

الاستثمار بالدقهلية

المناطق الصناعية بالدقهلية

مراجعة عقود المستثمرين

الحصول على قطعة ارض بالمنطقة الصناعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الدقهلية ووكيل الصحة يدشنان حملة التطعيم الثانية ضد مرض شلل الأطفال.. صور

الأحد، 28 مارس 2021 10:58 ص

محافظ الدقهلية يعلن بدء المرحلة الثانية لتلقى لقاح كورونا بالمجان فى 6 مراكز

الخميس، 25 مارس 2021 02:15 م

محافظ الدقهلية يستجيب لشكوى أهالى مساكن المحمودية ويوجه برفع مياه الصرف

الأربعاء، 24 مارس 2021 08:13 م

القوى العاملة تنفذ خطة حصر العمالة غير المنتظمة والصيادين فى محافظة الدقهلية.. 3427 عاملا يتسلمون وثائق تأمين ضمن مبادرة"حياة كريمة".. و2107 وثيقة للصيادين و71 عقد عمل بالقطاع الخاص لذوى الاحتياجات

الثلاثاء، 23 مارس 2021 05:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة