كتبت: شيماء حمدى

أرسل القارئ عبدالرحمن صالح عبدالرحمن مقيم في السعودية ، عددا من الصور عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، لإهداء عمرة لضحايا قطارى سوهاج.

قارئ مقيم بالسعودية يهدى عمرة لضحايا حادث قطارى سوهاج

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