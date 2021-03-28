اليوم السابع
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قارئ مقيم بالسعودية يهدى عمرة لضحايا حادث قطارى سوهاج

الأحد، 28 مارس 2021 12:15 م
قارئ مقيم بالسعودية يهدى عمرة لضحايا حادث قطارى سوهاج قارئ مقيم بالسعودية يهدى عمرة لضحايا حادث قطارى سوهاج
كتبت: شيماء حمدى

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أرسل القارئ عبدالرحمن صالح عبدالرحمن مقيم في السعودية ، عددا من الصور عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع،  لإهداء عمرة لضحايا قطارى سوهاج.

 
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قارئ مقيم بالسعودية يهدى عمرة لضحايا حادث قطارى سوهاج
 

ويدعو "اليوم السابع"، قراءه إلى إرسال مشاركتهم ومشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك، سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها. وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


صحافة المواطن

صحافة مواطن

اليوم السابع

عمرة

قطار سوهاج

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