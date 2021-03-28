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طلاب الشهادة الابتدائية والنقل الثانوى الأزهرى يؤدون اليوم امتحانات شهر مارس

الأحد، 28 مارس 2021 01:00 ص
طلاب الشهادة الابتدائية والنقل الثانوى الأزهرى يؤدون اليوم امتحانات شهر مارس امتحانات الأزهر
كتب لؤى على

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يؤدى طلاب الصف السادس الابتدائى الأزهرى، اليوم الأحد امتحاناتهم فى جميع المواد، ويؤدى طلاب الصفين الأول والثانى "الأدبى والعلمى" امتحاناتهم على مدار 3 أيام، هى: الأحد والاثنين والثلاثاء، وتقسم المواد على هذه الأيام الثلاثة، بينما يؤدى طلاب الصف الثالث الإعدادى امتحاناتهم الشهرية على مدار يومين هما الأربعاء والخميس، لتكون نهاية الامتحانات الشهرية للمعاهد الأزهرية الخميس 1 إبريل.
 
وكان قد أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائيين وطلاب الصفين الأول والثاني الإعداديين امتحاناتهم أمس السبت في جميع المواد، حيث انطلقت السبت أعمال الامتحانات الشهرية لطلاب المعاهد الأزهرية، التى تستمر حتى نهاية الأسبوع، بدءا من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثانى الثانوى لجميع المعاهد الأزهرية العامة والنموذجية والخاصة والشعبة الإسلامية، ومن المقرر أن تكون الامتحانات الشهرية على مدار ثلاثة أشهر، هي : مارس وأبريل ومايو.
 
 
وقد وضع قطاع المعاهد الأزهرية، عدة شروط وضوابط لهذه الامتحانات من أجل ضبط إيقاعها؛ حيث شملت هذه الشروط والضوابط أن تكون الامتحانات الشهرية في ورقة أسئلة واحدة مجمعة للمواد على غرار ما تم في الامتحانات الفصل الدراسي الأول، وأن يتم امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول بسؤال خاص بهم خلال امتحان شهر مايو لكل مادة، كما شملت أيضا الضوابط أنه يجب على جميع المعاهد الأزهرية التأكيد على جميع الطلاب الالتزام بحضور الامتحانات الشهرية لجميع المواد في الأشهر الثلاثة ( مارس ، أبريل ، مايو )، وتكليف جميع الإدارات التعليمية بمتابعة أعمال امتحانات الأشهر خلال الفصل الدراسي الثاني بكل دقة وحزم.
 

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