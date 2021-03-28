اليوم السابع
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ضبط 8 آلاف شيشة بالمقاهى وغلق 4428 محلا مخالفا خلال أسبوع

الأحد، 28 مارس 2021 01:18 ص
ضبط 8 آلاف شيشة بالمقاهى وغلق 4428 محلا مخالفا خلال أسبوع ضبط شيش من المقاهى
كتب محمود عبد الراضي

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خلال أسبوع واحد، نجحت الداخلية فى ضبط 8315 شيشة، وتحرير 1181 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بالمقاهي، وغلق 4428 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 94395 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 93826 شخص.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

 


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