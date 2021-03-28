ضبط مصنع أحذية بدون ترخيص يستخدم علامات تجارية مقلدة فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من ضبط شخص لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص وتصنيع علامات تجارية، بغرض إدخال الغش على جمهور المستهلكين بالزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مسئول عن مصنع "تطريز أحذية" - كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) لإدارته المصنع بدون ترخيص، وقيامه بتصنيع علامات تجارية لماركات عالمية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المصنع على (كمية من مستلزمات إنتاج الأحذية "وجميعهم مجهولى المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدرها"- 2ماكينة).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.