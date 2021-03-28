ضبط سائق استولى على كميات من الأسمنت أثناء نقلها

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإختلاس، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ماتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (إحدى جمعيات نقل البضائع بالسيارات بمحافظة سوهاج) بقيام أحد أعضاء الجمعية بإختلاس كميات كبيرة من الأسمنت عهدته والإستيلاء على قيمتها لنفسه .

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام (سائق وعضو بالجمعية المشار إليها - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بإستغلال طبيعة عمله وقام بإستلام كمية من الأسمنت لنقلها بالسيارة ملكه من إحدى مصانع الأسمنت بمحافظة قنا لتوصيلها لإحدى مخازن المصنع بمحافظة أسيوط ، وقام بإختلاس كمية منها والإستيلاء على قيمتها لنفسه وبيعها بالأسواق دون وجه حق، مما أضر بأموال الجمعية بما هو قيمة المبالغ المالية المستولى عليها .

كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.