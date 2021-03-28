ضبط المتهم بالتعدي على فتاة بالبحيرة منذ شهر

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاه بالبحيرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن مقطع فيديو يتضمن ظهور شخص يتحرش بفتاة أثناء سيرها بالطريق العام .

بالفحص تبين عدم وجود بلاغات بالواقعة، وتم تحديد الشخص المذكور دون الفتاة (عامل بأحد المحال، مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة فى غضون شهر فبراير الماضى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.