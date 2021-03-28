اليوم السابع
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رفع كفاءة وتأهيل 138 منزلاً بقرى 4 مراكز بكفر الشيخ .. صور

الأحد، 28 مارس 2021 05:01 م
رفع كفاءة وتأهيل 138 منزلاً بقرى 4 مراكز بكفر الشيخ .. صور تطوير 138 منزلاً بقرى دسوق سيدي سالم والحامول وبيلا فى كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مؤسسة مصر الخير، أعادت تأهيل ورفعت كفاءة 138 منزلاً بقرى 4 مراكز بمحافظة كفر الشيخ، هى: دسوق سيدي سالم والحامول وبيلا، كمرحلة أولى وهناك مرحلة ثانية سيتم رفع كفاءة وتأهيل 52 منزلاً بقرى مركز الرياض.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ للدكتورة غادة جبريل، مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالغربية وكفر الشيخ والمنوفية، والسيد مسلم ،وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، أن المؤسسة تمكنت من إعادة تأهيل المنازل من الداخل والخارج وتركيب الإنارة والبلاط والسراميك، وكل مستلزمات رفع كفاءة المنازل القديمة.

اعمال-التشجير-امام-المنازل
اعمال-التشجير-امام-المنازل

 

رفع-كفاءة-المنازل-بقرى-4-مراكز-بكفر-الشيخ
رفع-كفاءة-المنازل-بقرى-4-مراكز-بكفر-الشيخ

 

صاحبة-منزل-تم-رفع-كفائته
صاحبة-منزل-تم-رفع-كفائته

 

فع-كفاءة-المنازل-بكفر-الشيخ
فع-كفاءة-المنازل-بكفر-الشيخ

 

منزل-تم-رفع-كفاءته
منزل-تم-رفع-كفاءته

 

منزل-تم-رفع-كفائته_1
منزل-تم-رفع-كفائته_1

 


كفر الشيخ

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تأهيل المنازل

وزارة التضامن

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