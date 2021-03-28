رفع كفاءة وتأهيل 138 منزلاً بقرى 4 مراكز بكفر الشيخ .. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مؤسسة مصر الخير، أعادت تأهيل ورفعت كفاءة 138 منزلاً بقرى 4 مراكز بمحافظة كفر الشيخ، هى: دسوق سيدي سالم والحامول وبيلا، كمرحلة أولى وهناك مرحلة ثانية سيتم رفع كفاءة وتأهيل 52 منزلاً بقرى مركز الرياض.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ للدكتورة غادة جبريل، مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالغربية وكفر الشيخ والمنوفية، والسيد مسلم ،وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، أن المؤسسة تمكنت من إعادة تأهيل المنازل من الداخل والخارج وتركيب الإنارة والبلاط والسراميك، وكل مستلزمات رفع كفاءة المنازل القديمة.



اعمال-التشجير-امام-المنازل



رفع-كفاءة-المنازل-بقرى-4-مراكز-بكفر-الشيخ



صاحبة-منزل-تم-رفع-كفائته



فع-كفاءة-المنازل-بكفر-الشيخ



منزل-تم-رفع-كفاءته