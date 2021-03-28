اليوم السابع
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رئيس الوزراء الأرمينى يعلن عزمه الاستقالة فى أبريل المقبل لإجراء انتخابات مبكرة

الأحد، 28 مارس 2021 05:30 م
رئيس الوزراء الأرمينى يعلن عزمه الاستقالة فى أبريل المقبل لإجراء انتخابات مبكرة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان
أ ش أ

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أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأحد، عزمه الاستقالة من منصبه في شهر أبريل المقبل، من أجل إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.
وقال باشينيان - في تصريح أوردته وكالة أنباء سبوتنيك على نشرتها الإنجليزية - "سأستقيل في القريب العاجل، خلال أبريل المقبل، ليس من أجل التنحي، ولكن من أجل إجراء انتخابات مبكرة، وخلال هذه الفترة سأقوم بتسيير أعمال رئيس الوزراء".
وبحسب الدستور الأرميني، تجري انتخابات برلمانية مبكرة في موعد لا يتجاوز الـ30 يوماً بعد حل الجمعية الوطنية، ووفقاً للتشريع، يجوز إطلاق عملية حل البرلمان فقط بعد تقديم رئيس الوزراء استقالته.


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