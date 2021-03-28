تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طالب طب المنيا إلى جلسة 3 أبريل

المنيا-حسن عبد الغفار

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسام حمزة، وأسامة على فرج، ومحمد طلعت وكيل النيابة، وأمانة سر على حسن، تأجيل جلسة محاكمة 4 متهمين، بقتل طالب كلية الطب بجامعة المنيا ثأرا، إلى جلسة اليوم الثالث من شهر أبريل المقبل لسماع الشهود .

كان المستشار أبو الوفا عيسي، المحامي العام، لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين 4 متهمين بدائرة مركز سمالوط شرق، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل طالب كلية الطب 21 سنة، جامعة المنيا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله على أثر خصومة ثأرية توفي فيها شقيقهما، واعدوا له أسلحة بيضاء، في 18 يوليه 2020 .

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي بلاغا بقيام مجهولين باستدراج طالب بكلية الطب، أثناء انتظار خروج شقيقة من الامتحان، إلى ممر احدي المولات التجارية، وقاموا بذبحة وطعنة عدة طعنات، إمام المارة، ثارا، مما أدي إلى وفاة في الحال.

تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، وتم التعرف على المجني علية، والمتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.