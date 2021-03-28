اليوم السابع
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الأحد، 28 مارس 2021 05:08 م
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بابا الفاتيكان في أحد الشعانين: الشيطان يستغل جائحة كورونا

الأحد، 28 مارس 2021 05:07 م
بابا الفاتيكان في أحد الشعانين: الشيطان يستغل جائحة كورونا بابا الفاتيكان
(رويترز)

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قاد البابا فرنسيس قداس أحد الشعانين في كاتدرائية القديس بطرس الخاوية تقريبا بسبب قيود فيروس كورونا للعام الثاني على التوالي، وقال إن الشيطان يستغل الجائحة.

وفي أوقات ما قبل تفشي فيروس كورونا، كانت ساحة القديس بطرس تكتظ بعشرات الألوف الذين يحملون أغصان الزيتون وسعف النخيل للاحتفال في الهواء الطلق بأحد الشعانين الذي يمثل بداية أسبوع الآلام الذي ينتهي بعيد الفصح.

وبدلا من ذلك، شارك حوالي 120 فقط في قداس الأحد، وانضموا إلى البابا ونحو 30 كردينالا في جناح ملحق بالكاتدرائية الضخمة.

وقال البابا فرنسيس في عظته التقليدية ظهر الأحد بعد القداس "صُدمنا العام الماضي، وفي العام الحالي نتعرض لمزيد من الضغوط، والأزمة الاقتصادية صارت شديدة الوطأة".

وتفرض إيطاليا حاليا إجراءات عزل عام جديدة من المقرر أن تنتهي بعد عيد الفصح. وأمر البابا فرنسيس يوم الأربعاء الكرادلة وغيرهم من رجال الدين بخفض الأجور لإنقاذ وظائف باقي الموظفين.

وقال البابا "الشيطان يستغل هذه الأزمة لبث الريبة واليأس والخلاف"، مضيفا أن الوباء تسبب في معاناة جسدية ونفسية وروحية.

 

 


بابا الفاتيكان

أحد الشعانين

فيروس كورونا

وباء كورونا

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