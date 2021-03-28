اليوم السابع: ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺼﺮى ﻓﺮﻧﺴﻰ ﺣﻮل ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ وﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غداً الأحد العديد من القضايا والتقارير، أبرزها تقرير عن التوافق المصري الفرنسي حول الكثير من الملفات، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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