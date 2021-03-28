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اليوم السابع: ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺼﺮى ﻓﺮﻧﺴﻰ ﺣﻮل ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ وﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ

الأحد، 28 مارس 2021 07:00 م
اليوم السابع: ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺼﺮى ﻓﺮﻧﺴﻰ ﺣﻮل ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ وﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ عدد اليوم السابع غدا

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تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غداً الأحد العديد من القضايا والتقارير، أبرزها تقرير عن التوافق المصري الفرنسي حول الكثير من الملفات، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺼﺮى ﻓﺮﻧﺴﻰ ﺣﻮل ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ وﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ

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رﺋﻴﺲ »اﻟﻨﻮاب« ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺪورﻧﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻰ ﻓﻰ ﺣﺎدث ﻗﻄﺎرى ﺳﻮﻫﺎج.. اﳌﺠﻠﺲ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺧﺘﺎن اﻹﻧﺎث.. وﻳﺆﻛﺪ: أﺧﺬﻧﺎ رأى اﻷزﻫﺮ وﻣﺠﻠﺴﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن والمرأة
 
 
 

ﺳﻔﻴﺮ ألمانيا ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة: إﺻﻼﺣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺷﺠﺎﻋﺔ وﻻ ﺣﻞ ﻷزﻣﺎت اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ دون ﻣﺼر

اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس »المجمع« ﻟﻄﻼب اﻟﻨﻘﻞ ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم
 

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ: ﻃﻼب »راﺑﻌﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻰ« و»أوﻟﻰ إﻋﺪادى« ﻳﺆدون اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت واﻷﺳﺌﻠﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻰ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻘﻂ

وزﻳﺮ اﻟﺮى: إﺟﺮاءات إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ
 

»ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎﻃﻰ« ﻳﻠﺘﻘﻰ المبعوث اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ ﻟﻠﺴﻮدان والمبعوثة اﻷوروﺑﻴﺔ.. وﻳﺆﻛﺪ: ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺴﻢ المفاوضات ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻟﺠﺪﻳﺔ

"ﺷﻌﺮاوى": ﻧﺴﺎﺑﻖ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ.. ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺸﺮوع إﻋﺎدة اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺎرى ﻟﻠﺸﺎرع اﳌﺼﺮى
 

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