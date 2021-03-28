القبض على المتهمين باختطاف طفل فى سوهاج

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة إختطاف أحد الأطفال بسوهاج وإعادة الطفل إلى أهليته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج من (مزارع - مقيم بدائرة المركز)، بقيام أحد أفراد عائلته (سائق - مقيم بذات الدائرة) بإختطاف (نجله- 5 سنوات) أثناء تواجده بالقرية محل إقامته وعلل ذلك لخلافات سابقة بينهما إبان عملهما بإحدى الدول العربية ، وأضاف الـمُبلغ بقيام المشكو فـى حقه بإستئجار سيارة وإستخدامها فـى إختطاف نجله ، وورود إتصال هاتفى له على هاتف شقيقه قرر خلاله المتصل بأن الطفل المختطف برفقته.

وفى وقت لاحق تخلى المتهم عن الطفل عقب تضييق الخناق عليه ، حيث عُثر على الطفل بأحد الطرق المؤدية للقرية محل إقامته.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن سوهاج.. أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق "نجل عم المبلغ"، عامل - مقيمان بذات الدائرة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بإستخدام سيارة ملاكى "مستأجرة" وسيارة أخرى خاصة بشقيق أحدهما "تم ضبطهما.

على جانب آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة قسم شرطة أول سوهاج ، وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".. حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين ، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.